Саснович сыграет против Бертенс в первом матче Кубка Федерации

7 февраля на корте Sportcampus Zuiderpark в Гааге - первый соревновательный день в рамках квалификации Fed Cup. В четверг состоялась жеребьевка стартового игрового дня.





Так, первыми на корт выйдут Александра Саснович и Кики Бертенс. Затем противостояние Арины Соболенко и Аранчи Рус.





В субботу, 8 февраля, запланированы еще два одиночных поединка: Соболенко – Бертенс, Саснович – Рус. Затем на корт выйдут пары Ольга Говорцова / Лидия Морозова против Деми Схюрс / Лесли Керхов.





Регламент турнира предусматривает замены в составе команд во время второго игрового дня.





Победитель предстоящего матча выйдет в финальный этап Кубка Федерации, который пройдет с 9 по 14 апреля в Будапеште.