Саснович сыграет против Бертенс в первом матче Кубка Федерации
Стали известны пары матча квалификации теннисного Кубка Федерации между сборными Беларуси и Нидерландов
7 февраля на корте Sportcampus Zuiderpark в Гааге - первый соревновательный день в рамках квалификации Fed Cup. В четверг состоялась жеребьевка стартового игрового дня.
Так, первыми на корт выйдут Александра Саснович и Кики Бертенс. Затем противостояние Арины Соболенко и Аранчи Рус.
В субботу, 8 февраля, запланированы еще два одиночных поединка: Соболенко – Бертенс, Саснович – Рус. Затем на корт выйдут пары Ольга Говорцова / Лидия Морозова против Деми Схюрс / Лесли Керхов.
Регламент турнира предусматривает замены в составе команд во время второго игрового дня.
Победитель предстоящего матча выйдет в финальный этап Кубка Федерации, который пройдет с 9 по 14 апреля в Будапеште.
Источник: Sputnik
16:07 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.