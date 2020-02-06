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Саснович сыграет против Бертенс в первом матче Кубка Федерации

Стали известны пары матча квалификации теннисного Кубка Федерации между сборными Беларуси и Нидерландов

7 февраля на корте Sportcampus Zuiderpark в Гааге - первый соревновательный день в рамках квалификации Fed Cup. В четверг состоялась жеребьевка стартового игрового дня.

Так, первыми на корт выйдут Александра Саснович и Кики Бертенс. Затем противостояние Арины Соболенко и Аранчи Рус.

В субботу, 8 февраля, запланированы еще два одиночных поединка: Соболенко – Бертенс, Саснович – Рус. Затем на корт выйдут пары Ольга Говорцова / Лидия Морозова против Деми Схюрс / Лесли Керхов.

Регламент турнира предусматривает замены в составе команд во время второго игрового дня.

Победитель предстоящего матча выйдет в финальный этап Кубка Федерации, который пройдет с 9 по 14 апреля в Будапеште.
Источник: Sputnik
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