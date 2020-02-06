Волков получил вызов в сборную Беларуси. Защитник ранее участвовал в организации договорных матчей
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель вызвал 26 футболистов на ближайшие товарищеские матчи.
Отметим, что в ростер национальной команды попал защитник БАТЭ Захар Волков. Футболист во время выступления в «Нафтане» участвовал в организации договорных матчей. Как сообщили в ГУБОПиК, уголовное преследование в отношении Волкова прекращено, футболист явился с повинной и помог следствию.
15:30 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.