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WADA пояснило ситуацию с допуском России на ЧМ-2022 по футболу

Чемпионат мира по футболу входит в список турниров, на которых российские спортсмены не смогут выступить под национальным флагом и с гимном, в случае признания Спортивным арбитражным судом справедливости решений WADA

Сборная России по футболу не сможет выступить на чемпионате мира 2022 года под национальном флагом, если проиграет разбирательство в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу санкций, наложенных исполкомом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу WADA.

В среду арабский телеканал beIN Sports сообщил, что WADA информировало Россию о запрете выступать на мировом первенстве в Катаре, которое пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. 

В пресс-службе Российского футбольного союза отметили, что никаких уведомлений не получали. В Международной федерации футбола информацию об отстранении российской сборной от участия в чемпионате мира не подтвердили.

В пресс-службе WADA «РИА Новости» сообщили, что решением исполкома организации от 9 декабря прошлого года было подтверждено, что чемпионат мира по футболу 2022 года входит в число соревнований, на которых российские спортсмены смогут выступать только в нейтральном статусе — без флага и гимна. «Если CAS подтвердил предложенные меры», — уточили в WADA.

9 декабря 2019 года исполнительный комитет WADA принял решение отстранить российских атлетов от участия в крупных соревнованиях на четыре года под флагом страны. На тот же срок Россия лишилась права принимать крупные международные турниры из-за лишения статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Российская сторона оспорила решение и сейчас ожидает разбирательства в CAS.
Источник: РБК
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