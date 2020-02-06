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Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.





«В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А.Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия.





На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает», – заявил собеседник агентства.





Отмечается, что следователи проводят по данному факту проверку.





В интервью от 4 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала, что Солдатова не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.