Чемпионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить с собой
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова госпитализирована в одну из московских больниц после попытки суицида.
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Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.
«В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А.Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия.
На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает», – заявил собеседник агентства.
Отмечается, что следователи проводят по данному факту проверку.
В интервью от 4 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала, что Солдатова не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.
Источник: sports.ru
12:49 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.