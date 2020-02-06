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Чемпионка мира по художественной гимнастике пыталась покончить с собой

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова госпитализирована в одну из московских больниц после попытки суицида.

фото носит иллюстративный характер

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в оперативных службах.

«В столичную больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А.Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностирована булимия.

На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает», – заявил собеседник агентства. 

Отмечается, что следователи проводят по данному факту проверку.

В интервью от 4 февраля президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала, что Солдатова не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.
Источник: sports.ru
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