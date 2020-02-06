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Артем Концевой завершил игровую карьеру

Известный белорусский полузащитник и нападающий Артем Концевой завершил игровую карьеру. Об этом сообщила его жена Наталия в инстаграм.

"Вот и подошло к концу мое самое неповторимое путешествие, длиною в 20 лет. Очень грустно, я уже очень скучаю. Первые мои эмоции были на "Хрустальном мяче", где я с гордостью держала золотую медаль. Это маленькая жизнь, которая дала множество знакомств, друзей. Массу самых бурных эмоций, переживаний. Ни с чем не сравнить радость побед, награждений, участие в престижных турнирах. Я радовалась и переживала как заботливая жена, как близкий друг. Мы многое смогли вместе. И спасибо огромное за это моему главному герою — Артему Концевому. Спасибо всем кто повстречался на нашем пути, руководству клубов, тренерам и игрокам. Я знаю точно, что никто и никогда не сможет сказать, что Артем где-то ленился, жалел себя, он всегда выкладывался на 101%, всегда переживал за команду и за каждого в отдельности. Моя гордость, спасибо за это яркое путешествие! Я точно знаю, будет другое, не менее интересное!" — написала Наталия.
Прессбол
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