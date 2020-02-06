Месси может уйти из «Барселоны». Он недоволен событиями в клубе
Форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонскую команду, сообщает LA Gazzetta dello Sport. Капитан команды недоволен происходящим в клубе.
По ходу сезона каталонцы уволили Эрнесто Вальверде, назначив вместо него Кике Сетьена. Аргентинец недоволен интенсивностью тренировок, так как последние матчи он провел с повреждением.
По информации COPE, Месси не нравится за все нести ответственность. Ранее Лионель вступил в конфликт со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.
В 24 матчах текущего сезона Месси забил 19 голов и сделал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.
Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный победитель Лиги чемпионов, 10-кратный победитель чемпионата Испании. По три раза с «Барселоной» он выигрывал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. В составе сборной Аргентины Лионель побеждал на Олимпиаде-2008 и стал вице-чемпионом мира-2014.
12:04 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.