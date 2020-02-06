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Месси может уйти из «Барселоны». Он недоволен событиями в клубе

Форвард «Барселоны» Лионель Месси может покинуть каталонскую команду, сообщает LA Gazzetta dello Sport. Капитан команды недоволен происходящим в клубе.

По ходу сезона каталонцы уволили Эрнесто Вальверде, назначив вместо него Кике Сетьена. Аргентинец недоволен интенсивностью тренировок, так как последние матчи он провел с повреждением.

По информации COPE, Месси не нравится за все нести ответственность. Ранее Лионель вступил в конфликт со спортивным директором клуба Эриком Абидалем.

В 24 матчах текущего сезона Месси забил 19 голов и сделал 12 результативных передач. Transfermarkt оценивает его стоимость в 140 миллионов евро.

Месси — шестикратный обладатель «Золотого мяча», четырехкратный победитель Лиги чемпионов, 10-кратный победитель чемпионата Испании. По три раза с «Барселоной» он выигрывал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира. В составе сборной Аргентины Лионель побеждал на Олимпиаде-2008 и стал вице-чемпионом мира-2014.
Спорт-экспресс
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