Кубок ФИБА: Минские «Цмокi» обыграли румынский клуб «Орадя» и вышли в четвертьфинал
Белорусы победили румынский клуб в овертайме.
В матче заключительного тура основного раунда Кубка ФИБА "Цмокі" в овертайме обыграли румынский клуб "Орадя" — 68:62, передает pressball.by.
Цмокi — Орадя — 68:62 (18:11, 20:13, 9:20, 10:13, 11:5)
Группа "J": Цмокі-Мінск — 10 (6), Клуж — 10 (6), Нес-Циона — 8 (6), Орадя — 8 (6).
Благодаря этой победе "Цмокі" вышли в четвертьфинал Кубка ФИБА с первого места в группе. В параллельной игре "Клуж" победил "Нес-Циону" — 82:71.
08:35 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.