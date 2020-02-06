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Кубок ФИБА: Минские «Цмокi» обыграли румынский клуб «Орадя» и вышли в четвертьфинал

Белорусы победили румынский клуб в овертайме.

В матче заключительного тура основного раунда Кубка ФИБА "Цмокі" в овертайме обыграли румынский клуб "Орадя" — 68:62, передает pressball.by.

Цмокi — Орадя — 68:62 (18:11, 20:13, 9:20, 10:13, 11:5)

Группа "J": Цмокі-Мінск — 10 (6), Клуж — 10 (6), Нес-Циона — 8 (6), Орадя — 8 (6).

Благодаря этой победе "Цмокі" вышли в четвертьфинал Кубка ФИБА с первого места в группе. В параллельной игре "Клуж" победил "Нес-Циону" — 82:71.
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