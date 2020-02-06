Неймар назвал Месси лучшим игроком в истории

«Игра вместе с Лео была уникальным опытом, и мы стали друзьями. Из тех, кого я видел, Месси — лучший в истории!», — заявил Неймар в интервью сайту ФИФА, пишет "Новое время"





Он также сравнил его игру со своим одноклубником Килианом Мбаппе.





«Килиан — феномен. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших игроков в истории», — отметил Неймар.