Неймар назвал Месси лучшим игроком в истории
Нападающий ПСЖ Неймар заявил, что аргентинец Лионель Месси является лучшим игроком в истории.
«Игра вместе с Лео была уникальным опытом, и мы стали друзьями. Из тех, кого я видел, Месси — лучший в истории!», — заявил Неймар в интервью сайту ФИФА, пишет "Новое время".
Он также сравнил его игру со своим одноклубником Килианом Мбаппе.
«Килиан — феномен. У него есть потенциал, чтобы стать одним из лучших игроков в истории», — отметил Неймар.
08:05 06/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.