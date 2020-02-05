Япония боится проводить Олимпиаду из-за коронавируса

5 февраля в Токио начала работу объединенная конференция с участием руководства Международного паралимпийского комитета, национального японского организационного комитета, Токийского паралимпийского комитета, спортивных федераций и ассоциаций.





В ходе конференции Тосиро Муто заявил: «Быстрое распространение коронавируса во всем мире порождает опасения за судьбу Токийской Олимпиады — 2020. Мы сильно беспокоимся, не окажет ли вирус негативного влияния на тот энтузиазм, который окружает подготовку к Играм. Мы надеемся на то, что эпидемию вируса удастся победить как можно быстрее».





Исполнительный директор Оргкомитета отметил, что к разработке и реализации мер против эпидемии должны быть привлечены самые широкие силы — Международный Олимпийский комитет, Международный Паралимпийский комитет, японское правительство, администрация мэрии.





Только что приступивший к обязанностям генеральный директор «Олимпийской деревни» Сабуро Кавабути выразил надежду на то, что «человечеству удастся побороть коронавирус, и Токийская Олимпиада пройдет в спокойном и обычном для таких мероприятий режиме».









«Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить спортсменам наилучшие условия и сделать возможным достижение ими наивысших результатов», — сказал он.





Директор Международного паралимпийского комитета по связям с общественностью Крейг Спенс заявил:





«Международный олимпийский комитет работает в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения. Особые надежды мы возлагаем на то, что японские и китайские власти с полной ответственностью подойдут к своей деятельности, связанной с Токийской Олимпиадой и предпримут в отношении нее все необходимые меры».