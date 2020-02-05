+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Япония боится проводить Олимпиаду из-за коронавируса

В условиях, когда до открытия Олимпийских и Паралимпийских игр осталось меньше полугода, и когда в мире происходит быстрое распространение коронавируса, исполнительный директор Оргкомитета Игр Тосиро Муто подчеркнул, что «правительство Японии и мэрия города Токио должны объединить свои усилия в выработке мер по противодействию вирусу 2019-nCoV и сделать их по-настоящему надежными».

5 февраля в Токио начала работу объединенная конференция с участием руководства Международного паралимпийского комитета, национального японского организационного комитета, Токийского паралимпийского комитета, спортивных федераций и ассоциаций.

В ходе конференции Тосиро Муто заявил: «Быстрое распространение коронавируса во всем мире порождает опасения за судьбу Токийской Олимпиады — 2020. Мы сильно беспокоимся, не окажет ли вирус негативного влияния на тот энтузиазм, который окружает подготовку к Играм. Мы надеемся на то, что эпидемию вируса удастся победить как можно быстрее».

Исполнительный директор Оргкомитета отметил, что к разработке и реализации мер против эпидемии должны быть привлечены самые широкие силы — Международный Олимпийский комитет, Международный Паралимпийский комитет, японское правительство, администрация мэрии.

Только что приступивший к обязанностям генеральный директор «Олимпийской деревни» Сабуро Кавабути выразил надежду на то, что «человечеству удастся побороть коронавирус, и Токийская Олимпиада пройдет в спокойном и обычном для таких мероприятий режиме». 


«Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить спортсменам наилучшие условия и сделать возможным достижение ими наивысших результатов», — сказал он.

Директор Международного паралимпийского комитета по связям с общественностью Крейг Спенс заявил: 

«Международный олимпийский комитет работает в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения. Особые надежды мы возлагаем на то, что японские и китайские власти с полной ответственностью подойдут к своей деятельности, связанной с Токийской Олимпиадой и предпримут в отношении нее все необходимые меры». 
Источник: nhk.or.jp (перевод: inosmi.ru)
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru