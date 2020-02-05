Япония боится проводить Олимпиаду из-за коронавируса
В условиях, когда до открытия Олимпийских и Паралимпийских игр осталось меньше полугода, и когда в мире происходит быстрое распространение коронавируса, исполнительный директор Оргкомитета Игр Тосиро Муто подчеркнул, что «правительство Японии и мэрия города Токио должны объединить свои усилия в выработке мер по противодействию вирусу 2019-nCoV и сделать их по-настоящему надежными».
5 февраля в Токио начала работу объединенная конференция с участием руководства Международного паралимпийского комитета, национального японского организационного комитета, Токийского паралимпийского комитета, спортивных федераций и ассоциаций.
В ходе конференции Тосиро Муто заявил: «Быстрое распространение коронавируса во всем мире порождает опасения за судьбу Токийской Олимпиады — 2020. Мы сильно беспокоимся, не окажет ли вирус негативного влияния на тот энтузиазм, который окружает подготовку к Играм. Мы надеемся на то, что эпидемию вируса удастся победить как можно быстрее».
Исполнительный директор Оргкомитета отметил, что к разработке и реализации мер против эпидемии должны быть привлечены самые широкие силы — Международный Олимпийский комитет, Международный Паралимпийский комитет, японское правительство, администрация мэрии.
Только что приступивший к обязанностям генеральный директор «Олимпийской деревни» Сабуро Кавабути выразил надежду на то, что «человечеству удастся побороть коронавирус, и Токийская Олимпиада пройдет в спокойном и обычном для таких мероприятий режиме».
«Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить спортсменам наилучшие условия и сделать возможным достижение ими наивысших результатов», — сказал он.
Директор Международного паралимпийского комитета по связям с общественностью Крейг Спенс заявил:
«Международный олимпийский комитет работает в тесном контакте со Всемирной организацией здравоохранения. Особые надежды мы возлагаем на то, что японские и китайские власти с полной ответственностью подойдут к своей деятельности, связанной с Токийской Олимпиадой и предпримут в отношении нее все необходимые меры».
16:22 05/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.