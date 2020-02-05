СМИ: Россию отстранили от ЧМ-2022 по футболу
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте арабский телеканал beIN SPORTS.
«Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре», – говорится в твиттере beIN Sports со ссылкой на репортера канала.
При этом не исключается вариант, при котором российская национальная команда в случае успешной квалификации в финальный раунд сможет выступить на чемпионате мира, но в нейтральном статусе, передает vesti.ru
В Российском футбольном союзе выражают надежду, что Международная федерация футбола не будет применять санкции к сборной РФ.
В конце января стало известно о том, что WADA обнаружило манипуляции со 145 допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, напоминает sports.ru
12:47 05/02/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.