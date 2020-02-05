СМИ: Россию отстранили от ЧМ-2022 по футболу

«Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре», – говорится в твиттере beIN Sports со ссылкой на репортера канала.





При этом не исключается вариант, при котором российская национальная команда в случае успешной квалификации в финальный раунд сможет выступить на чемпионате мира, но в нейтральном статусе, передает vesti.ru





В Российском футбольном союзе выражают надежду, что Международная федерация футбола не будет применять санкции к сборной РФ.



