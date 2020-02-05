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СМИ: Россию отстранили от ЧМ-2022 по футболу

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило сборную России от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.

СМИ: Россию отстранили от ЧМ-2022 по футболу
Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте арабский телеканал beIN SPORTS.

«Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре», – говорится в твиттере beIN Sports со ссылкой на репортера канала.

При этом не исключается вариант, при котором российская национальная команда в случае успешной квалификации в финальный раунд сможет выступить на чемпионате мира, но в нейтральном статусе, передает vesti.ru

В Российском футбольном союзе выражают надежду, что Международная федерация футбола не будет применять санкции к сборной РФ.

В конце января стало известно о том, что WADA обнаружило манипуляции со 145 допинг-пробами из базы данных Московской антидопинговой лаборатории, напоминает sports.ru
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