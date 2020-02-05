Артем Милевский: «Сейчас молодежь вообще не пьет. В наше время таких не было»
Форвард «Динамо» Брест Артем Милевский рассказал, кто в киевском «Динамо» мало употреблял алкоголь.
– Кто вообще не умел пить?
– Вукоевич мог выпить два пива. Он боялся, что не сможет тренироваться завтра.
– Сейчас такое поколение: Зинченко и Андриевский вообще не пробовали алкоголь. У вас в команде были такие?
– Не было таких. Сейчас люди такие, молодежь вообще не пьет. Они играют в Dota, гаджеты, телефоны, ноутбуки, – сказал Милевский.
12:46 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.