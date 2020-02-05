Капитаном стал 23-летний нападающий "Северстали" Владислав Кодола, впервые вызванный в сборную. Ранее он сменил белорусское спортивное гражданство на российское, объяснив это тем, что с паспортом России ему будет легче закрепиться в КХЛ.





Воспитанник гомельского хоккея выступает за череповецкую "Северсталь" и в 51 игре регулярного чемпионата КХЛ забросил 5 шайб, отдав при этом 11 результативных передач. На международном уровне Кодола провел 5 матчей за олимпийскую сборную России, в которых набрал 3 очка (1+2).





Ассистентами капитана стали Дмитрий Знахаренко ("Динамо-Минск") и Андрей Антонов ("Юность-Минск").





Напомним, вопрос капитанства возник после того, как из-за травмы в расположение сборной не смог приехать Андрей Костицын.





Сборная Беларуси отправилась в Словакию утром 5 февраля. На турнире Kaufland Cup команда Захарова сыграет со сборной Словакии (6 февраля, 20:00) и олимпийской сборной России (7 февраля, 20:00).



