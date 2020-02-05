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Как такое возможно? Капитаном сборной стал хоккеист с российским паспортом, не сыгравший за команду ни матча!

Главный тренер сборной Беларуси по хоккею Михаил Захаров назвал капитана и вице-капитанов команды на предстоящий турнир Kaufland Cup, который пройдет в Словакии 6 и 7 февраля, сообщили в пресс-службе Федерации хоккея Республики Беларусь (ФХРБ).

Капитаном стал 23-летний нападающий "Северстали" Владислав Кодола, впервые вызванный в сборную. Ранее он сменил белорусское спортивное гражданство на российское, объяснив это тем, что с паспортом России ему будет легче закрепиться в КХЛ.

Воспитанник гомельского хоккея выступает за череповецкую "Северсталь" и в 51 игре регулярного чемпионата КХЛ забросил 5 шайб, отдав при этом 11 результативных передач. На международном уровне Кодола провел 5 матчей за олимпийскую сборную России, в которых набрал 3 очка (1+2).

Ассистентами капитана стали Дмитрий Знахаренко ("Динамо-Минск") и Андрей Антонов ("Юность-Минск"). 

Напомним, вопрос капитанства возник после того, как из-за травмы в расположение сборной не смог приехать Андрей Костицын.

Сборная Беларуси отправилась в Словакию утром 5 февраля. На турнире Kaufland Cup команда Захарова сыграет со сборной Словакии (6 февраля, 20:00) и олимпийской сборной России (7 февраля, 20:00).
Источник: sputnik.by
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