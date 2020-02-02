Ибрагимович попросил натянуть на кресла стадиона Милана футболки с его фамилией
Звездный нападающий Милана Златан Ибрагимович попросил натянуть на кресла VIP-ложи своего стадиона футболки с его фамилией перед матчем Серии А против Вероны.
Как сообщает Sport.Skу, лидер атак «россонери» тем самым хотел, чтобы болельщики чувствовали его присутствие в поединке, который он пропускал из-за дисквалификации.
С этой целью шведский футболист забронировал 28 мест ложи, на кресла которых натянули футболки с его фамилией, 21-м игровым номером и автографом.
Фото: Sport.Skу
Милан не сумел победить Верону в отсутствие Ибрагимовича, сыграв вничью 1:1. Клуб идет на восьмом месте Серии А.
С тех пор, как нападающий стал игроком итальянского клуба, тот не знает поражений в семи матчах во всех турнирах.
По итогам этих поединков в активе Милана пять побед и две ничьи. Ибрагимович пока что забил два мяча.
09:45 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.