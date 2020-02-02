+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Ибрагимович попросил натянуть на кресла стадиона Милана футболки с его фамилией

Звездный нападающий Милана Златан Ибрагимович попросил натянуть на кресла VIP-ложи своего стадиона футболки с его фамилией перед матчем Серии А против Вероны.

Как сообщает Sport.Skу, лидер атак «россонери» тем самым хотел, чтобы болельщики чувствовали его присутствие в поединке, который он пропускал из-за дисквалификации.

С этой целью шведский футболист забронировал 28 мест ложи, на кресла которых натянули футболки с его фамилией, 21-м игровым номером и автографом.

Фото: Sport.Skу

Милан не сумел победить Верону в отсутствие Ибрагимовича, сыграв вничью 1:1. Клуб идет на восьмом месте Серии А.

С тех пор, как нападающий стал игроком итальянского клуба, тот не знает поражений в семи матчах во всех турнирах.

По итогам этих поединков в активе Милана пять побед и две ничьи. Ибрагимович пока что забил два мяча.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru