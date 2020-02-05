Николай Белькевич: Валик плакал, когда его и Хацкевича обвинили в сдаче этой игры
Николай Белькевич, отец звезды белорусского футбола Валентина Белькевича, вспомнил матч со сборной Украины (0:2) в квалификации ЧМ-2002 и обвинения Эдуарда Малофеева в сдаче этой игры.
"Я, наверное, вернусь к этой теме, когда мы проиграли Украине. Вот тогда было обидно… Особенно, когда Валик сказал, что отказывается играть за сборную. Его и Хацкевича обвинили в сдаче этой игры. Вся беда в том, что Валик плакал и говорил: "Папа, почему меня обвиняют? Я к этому вообще отношения не имел и не имею. Тем более у меня самая высокая зарплата в киевском "Динамо". Сдать игру? Для чего? Для того чтобы потом опозориться перед своими болельщиками, перед республикой?" — рассказал Николай Белькевич в эфире программы "Спорт-кадр" на "Беларусь 5".
08:54 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.