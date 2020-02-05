Татьяна Пучек: до последнего надеемся на помощь Азаренко, но вероятность ее участия в матче с голландками минимальна
Капитан женской сборной Беларуси Татьяна Пучек рассказала о возможном участии Виктории Азаренко в грядущем на этой неделе гостевом матче Кубка федерации с командой Голландии.
Виктория Азаренко не давала согласия на участие в матче Кубка федерации Нидерланды — Беларусь
"Девчонки настроены очень серьезно. В духе: "Раз вы нам грунт, то мы вам покажем мегаигру на грунте". Здесь мы настроены серьезно. Что касается Виктории Азаренко, то мы ее ждем и до последнего надеемся на помощь нашей теннисистки. Верим, что ее ситуация разрешится. Однако вероятность участия Вики в матче минимальна. В любом случае шансы на победу в противостоянии расцениваю как 50 на 50", — отметила Пучек в эфире программы "Спорт-кадр" на "Беларусь 5".
08:10 05/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.