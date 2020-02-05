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Юрий Вергейчик: по сезону, который прошел, подозрительных игр ноль

Первый заместитель председателя БФФ Юрий Вергейчик рассказал о борьбе с договорными матчами.

"По тем контрактам с зарубежными партнерами, которые есть у нас, на сегодня ситуация контролируемая. Есть вещи, которые вслух не говорят. Знаю, что в других странах, которые находятся недалеко от нас, есть сигналы, что там очень большое количество... У нас на сегодня пока по этому сезону, который прошел, подозрительных игр ноль. Мы же работаем не одни. Мы работаем с Европой, с нашими партнерами, которые сигнализируют, где, что, чего, какие ставки происходят и все остальное", — сказал Вергейчик в эфире программы "Спорт-кадр" на "Беларусь 5".
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