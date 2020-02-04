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Белорусские волейболистки и футболисты в заграничные поездки отправляются в масках

Игроки «Минчанки» и брестского «Динамо» показали, как стараются обезопасить себя от коронавируса

Сегодня, 4 февраля, волейболистки «Минчанки» в боснийском Брчко сыграют с «Единство» (ZOK Bimal-Jedinstvo) в рамках ответного матча 1/8 Кубка ЕКВ (первую игру белоруски выиграли со счетом 3:0). В Боснию и Герцеговину волейболистки отправились в медицинских масках, очевидно, чтобы обезопасить себя от коронавируса, пишет kp.by

- Здоровье превыше всего! Берегите себя и своих близких, - с таких слов начинается публикация в Инстаграме клуба. В комментариях к фото болельщики желали победы и писали, что волейболистки «все равно симпотяжки» - это намек, что девушки прекрасно смотрятся как в нижнем белье, так и в медицинских масках.

Брестское «Динамо» завершило первый подготовительный сбор в Турции. Полузащитник Артем Быков инстасторис опубликовал фото из аэропорта Стамбула, показав, что путешествует в маске.


Напомним, что из-за коронавируса в Китае отменили или перенесли спортивные соревнования, китайские хоккейные клубы ВХЛ и КХЛ свои матчи будут проводить в России, хоккеистам китайского «Куньлуня» измеряют температуру тела прямо в самолете.
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