Сегодня, 4 февраля, волейболистки «Минчанки» в боснийском Брчко сыграют с «Единство» (ZOK Bimal-Jedinstvo) в рамках ответного матча 1/8 Кубка ЕКВ (первую игру белоруски выиграли со счетом 3:0). В Боснию и Герцеговину волейболистки отправились в медицинских масках, очевидно, чтобы обезопасить себя от коронавируса, пишет kp.by





- Здоровье превыше всего! Берегите себя и своих близких, - с таких слов начинается публикация в Инстаграме клуба. В комментариях к фото болельщики желали победы и писали, что волейболистки «все равно симпотяжки» - это намек, что девушки прекрасно смотрятся как в нижнем белье, так и в медицинских масках.





Брестское «Динамо» завершило первый подготовительный сбор в Турции. Полузащитник Артем Быков инстасторис опубликовал фото из аэропорта Стамбула, показав, что путешествует в маске.









Напомним, что из-за коронавируса в Китае отменили или перенесли спортивные соревнования, китайские хоккейные клубы ВХЛ и КХЛ свои матчи будут проводить в России, хоккеистам китайского «Куньлуня» измеряют температуру тела прямо в самолете.



