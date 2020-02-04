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Турнир MMA завершился «беспредельной» дракой с поножовщиной

Турнир по смешанным единоборствам (MMA) в Нур-Султане завершился массовой дракой с поножовщиной. Видео появилось в Instagram-аккаунте saginblog.kz

По информации издания, тренер нур-султанской команды ударил ножом представителя команды соперника, после чего началась потасовка. Пользователи соцсетей раскритиковали действия спортсменов, назвав их «беспредельными».

«Посадить надолго и всем рассказать, чтобы больше повторов не было», «Беспредел на чемпионате Казахстана по ММА в Нур-Султане!», «А ведь было правило, что бойцовские качества нельзя применять на улице. А тут уже друг друга даже тренеры режут» — писали юзеры.


31 января бойцы и болельщики устроили массовую драку на турнире ММА в Москве. Отмечалось, что в результате спортсмен клуба из Ногинска получил травму головы.
lenta.ru
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