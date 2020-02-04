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Самые странные спортивные соревнования Старого Света

Главными спортивными событиями нынешнего года станут летние Олимпийские игры в Токио и чемпионат Европы по футболу.

Самые странные спортивные соревнования Старого Света
Фото: golive.love
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Однако если вы устали от традиционных видов спорта, то в Старом Свете ежегодно происходит множество других интересных состязаний, нередко довольно странных. Фокус рассказывает о пяти из них

Чемпионат мира по метанию пирогов

20 мая, Коксхит (Великобритания)

В этом году "битва пирогов" пройдёт уже в 53-й раз. По условиям чемпионата, команды из четырёх человек сражаются друг с другом, вооружившись пирогами с заварным кремом. Выпечку разрешается метать только левой рукой, максимум очков начисляют за попадание в лицо. "Спортивный инвентарь" готовят заранее по секретному, тщательно охраняемому рецепту.

Куперсхиллская сырная гонка

25 мая, Глостершир (Великобритания)

Соревнование ежегодно проводится на холме Купера вблизи города Глостера в Англии. Участники бросаются вдогонку за головкой сыра глостер, который пускают катиться по склону холма. Победителем становится тот, кто первым пересёк финишную линию и схватил сыр. Его же он получает в качестве приза.

Чемпионат мира по ношению жён

3–4 июля, Сонкаярви (Финляндия)

В первый раз этот необычный чемпионат провели в 1995 году. Участники должны пробежать 253,5 м. На самом сложном участке нужно преодолеть бассейн глубиной в 1 м. К участию допускают только жён старше 17 лет и весом не менее 49 кг. В противном случае супруг должен нести рюкзак с недостающим весом.

Boloencierro

Август, Матаэлпино (Испания)

Этот вид соревнования придумали восемь лет назад как альтернативу корриде. Название Boloencierro в испанском языке объединяет в себе "шар для боулинга" (bolo) и "бег от быков" (encierro). Правда, альтернатива не менее опасна, чем оригинальное состязание, ведь убегать приходится от 300-килограммового шара, который несётся по улицам города, набирая скорость до 30 км/час.

Concurs De Castells

Октябрь, Таррагона (Испания)

Во время фестиваля специально обученные кастельеры соревнуются в строительстве "человеческих замков" (кастелей). В возведении "живых башен" могут участвовать до 500 человек. Конструкция считается окончательно построенной, когда на её верхушку взберётся ребёнок и помашет флагом победы. Состязание ведёт отсчёт с ХVIII века, в 2010 году ЮНЕСКО причислило его к шедеврам устного и нематериального культурного наследия человечества.
Владислав Бурда
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