- Вудкрофт недавно говорил, что, несмотря на поражения, прогресс в игре "Динамо" есть. Вы его видите?





- Вот мы смотрим: команда безнадежно проиграла 1:5. А тренер говорит, что команда играла здорово. Сам себе задаю вопрос: "Или я ни в чем не разбираюсь, или что-то еще?" Может, мы смотрели разные матчи?



