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Михаил Захаров: Это издевательство

Главный тренер хоккейной сборной Беларуси Михаил Захаров во время общения с журналистами после открытой тренировки на "Чижовка-Арене" посетовал на ненадлежащие условия для подготовки к турниру в Попраде, а также на проблемы с логистикой.




- Думал, Пушков обманывает, а он прав: лед действительно ужасный.

- Так, может, стоило работать на "Минск-Арене"?

- Нет. Там нет никаких условий для сборной. Ни раздевалок, ни нормального льда. Тренировочная площадка — это значит рядом фигуристы, конькобежцы, шорт-трек и еще бог знает кто. Свистят со всех сторон. Что до главного льда. А главный лед там шириной 28 метров, тогда как чемпионат мира будет проходить на такой площадке, как в Чижовке.

Но и здесь отношение не такое, какое заслуживает сборная: лед безобразный, свет не включают, раздевалка ниже критики. На прошлом сборе все было намного лучше.

- Обращались к кому-то?

- А нас за три дня поставили перед фактом. Что раздевалки нормальной не будет, ну а лед уже вызывал нарекания. И проблемы не только в этом: изначально команда должна были лететь в Попрад чартером. Но на днях Министерство спорта в лице министра нам в этом отказало. В итоге полетим с двумя пересадками плюс автобусом, будем на месте только в час ночи. Это издевательство над сборной, — передает слова Захарова корреспондент pressball.by Вячеслав Федоренков.
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