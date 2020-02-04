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Oops! В "Бресте" на ворота поставили уборщицу

Youtube-шоу «Хоккейная варка» на этот раз заглянуло в гости к хоккейному клубу «Брест».

Ведущий Дмитрий Аврамчик пообщался с руководством команды, ее игроками, а также с персоналом клуба, одной из сотрудниц которого был предложен весьма интересный тест.

В сентябре прошедшего года директор «Бреста» Сергей Сушко, отвечая на вопрос журналистов о причинах расставания клуба с голкипером Игорем Петренко после поражения от «Авиатора», выдал следующие слова: 

«Думаю, все видели ту игру: по броскам мы соперника обыграли в два с половиной раза. У нас было 45, у них 15, и то в створ ворот только пять, три из которых Петренко благополучно пропустил. Последний гол, думаю, даже уборщица с ледового могла бы отразить».

Эти слова не могли остаться незамеченными. "Хоккейная варка" решила проверить, действительно ли сотруднице клуба удалось бы отразить бросок на арене, либо все-таки слова руководителя клуба были сказаны на эмоциях. Вот, что из этого получилось. 


на видео с 16:07

 
Источник: tribuna.com
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