Oops! В "Бресте" на ворота поставили уборщицу

Ведущий Дмитрий Аврамчик пообщался с руководством команды, ее игроками, а также с персоналом клуба, одной из сотрудниц которого был предложен весьма интересный тест.





В сентябре прошедшего года директор «Бреста» Сергей Сушко, отвечая на вопрос журналистов о причинах расставания клуба с голкипером Игорем Петренко после поражения от «Авиатора», выдал следующие слова:





«Думаю, все видели ту игру: по броскам мы соперника обыграли в два с половиной раза. У нас было 45, у них 15, и то в створ ворот только пять, три из которых Петренко благополучно пропустил. Последний гол, думаю, даже уборщица с ледового могла бы отразить».





Эти слова не могли остаться незамеченными. "Хоккейная варка" решила проверить, действительно ли сотруднице клуба удалось бы отразить бросок на арене, либо все-таки слова руководителя клуба были сказаны на эмоциях. Вот, что из этого получилось.









на видео с 16:07







