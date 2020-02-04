











- В прошлом году в Казахстане выступали восемь белорусских игроков и работали три тренера. На каком они счету?





- В большинстве своем как футболисты, так и тренеры зарекомендовали себя с положительной стороны. Есть вопросы разве что по Алексею Шпилевскому. Впрочем, насколько знаю, он себя белорусом особо и не позиционирует.





- Разве к молодому тренеру не изменилось отношение за его первый сезон в "Кайрате"?





- Скажите, разве не может вызывать скепсис, если слова человека все время расходятся с делом, а сам он постоянно пытается вводить журналистов и общественность в заблуждение? Скажу прямо, с таким составом, который был у Алексея Николаевича в прошлом сезоне, он должен был занимать второе место в чемпионате, даже если бы вообще не появлялся на тренировках. Он его, собственно, и занял. Что будет дальше? О перспективах "Кайрата" сейчас рассуждать сложно. Разумеется, перед командой стоит та же задача, что и в минувшем сезоне, — сместить "Астану" с первого места. Что до перемен, то, судя по всему, не без участия Шпилевского клубные боссы стали избавляться от прежних лидеров. С некоторыми из них у главного тренера был личный конфликт. Вопрос: кто придет им на смену? Мне представляется, что даже второе место в чемпионате для алматинцев будет труднодостижимым.



