+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Казахстанский журналист: из белорусов у нас есть вопросы по Шпилевскому. Но он себя белорусом особо и не позиционирует

Редактор портала sports.kz Александр Стрельников в интервью корреспонденту "Прессбола" Сергею Азаркевичу рассказал, какие вопросы в Казахстане вызывает работа рулевого "Кайрата" Алексея Шпилевского.




- В прошлом году в Казахстане выступали восемь белорусских игроков и работали три тренера. На каком они счету?

- В большинстве своем как футболисты, так и тренеры зарекомендовали себя с положительной стороны. Есть вопросы разве что по Алексею Шпилевскому. Впрочем, насколько знаю, он себя белорусом особо и не позиционирует.

- Разве к молодому тренеру не изменилось отношение за его первый сезон в "Кайрате"?

- Скажите, разве не может вызывать скепсис, если слова человека все время расходятся с делом, а сам он постоянно пытается вводить журналистов и общественность в заблуждение? Скажу прямо, с таким составом, который был у Алексея Николаевича в прошлом сезоне, он должен был занимать второе место в чемпионате, даже если бы вообще не появлялся на тренировках. Он его, собственно, и занял. Что будет дальше? О перспективах "Кайрата" сейчас рассуждать сложно. Разумеется, перед командой стоит та же задача, что и в минувшем сезоне, — сместить "Астану" с первого места. Что до перемен, то, судя по всему, не без участия Шпилевского клубные боссы стали избавляться от прежних лидеров. С некоторыми из них у главного тренера был личный конфликт. Вопрос: кто придет им на смену? Мне представляется, что даже второе место в чемпионате для алматинцев будет труднодостижимым.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru