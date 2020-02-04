Японский премьер опроверг слухи о возможной отмене Олимпиады из-за коронавируса
Премьер-министр Япониии Синдзо Абэ опроверг слухи о том, что летняя Олимпиада-2020 (Токио) может быть отменена из-за коронавируса. Глава правительства пообещал предпринять меры в связи с угрозой новой инфекции.
Власти Японии работают в тесном контакте с Международным олимпийским комитетом и Всемирной организацией здравоохранения.
Напомним, что Олимпиада-2020 должна начаться 24 июля. Япония при этом уже зафиксировала 20 случаев заражения новым вирусом.
09:59 04/02/2020
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Особое мнение
Да ладно уж про «ужасного монстра коррупции» Путина, ладно про генетически закрепленный испуг нашей интеллигенции перед КГБ. Все эти страшилки годятся для студентов-гуманитариев да либеральствующих теоретиков. Действительная ситуация намного хуже: под российско-белорусскими противоречиями появилась серьезная экономическая база.