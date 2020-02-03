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Футбольный чемпионат Беларуси-2020 стартует 19 марта

Такое решение приняли сегодня участники заседания исполкома БФФ.

Исполком БФФ утвердил три варианта цифрового календаря сезона. Итоговый вариант будет утвержден после плей-офф Лиги наций, в зависимости от выхода или невыхода сборной Беларуси на чемпионат Европы-2020, пишет ex-press.by

Матч за Суперкубок Беларуси по футболу состоится 4 марта на стадионе ФК "Минск". В первом официальном матче нового сезона за Суперкубок поспорят чемпион страны брестское "Динамо" и обладатель Кубка солигорский "Шахтер".
 
Было решено провести финальный матч нынешнего розыгрыша Кубка Беларуси 24 мая на минском стадионе "Динамо".

Клубы высшей лиги-2019 смогут заявлять на матч чемпионата не более восьми легионеров. Одновременно на поле в составе одной команды смогут играть максимум пять игроков в таком статусе.

При этом, одновременно в составе одной команды на поле должны играть не менее пяти белорусских футболистов. В виду возможного изменения количественного состава команды в течение матча вследствие наступления объективных причин (удаления, травмы), при использовании командой лимита замен, на футбольном поле в составе такой команды должно одновременно находиться не более 6 (шести) игроков не граждан Республики Беларусь.

Матчи высшей лиги-2020 с 1 мая до 1 декабря обязаны проводиться на стадионах с натуральным покрытием. Предложение, высказанное представителем гродненского "Нёмана" на прошлом заседании исполкома БФФ, было внесено в регламент чемпионата страны. В случае мотивированного ходатайства (в т.ч. в случаях форс-мажорных обстоятельств) клуба хозяина матча, направленного не менее чем за 7 дней (до даты проведения матча) Бюро Исполкома АБФФ вправе разрешить перенос матча на стадион с искусственным покрытием футбольного поля, говорится в документе.
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