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Кутузов о могилевском «Днепре»: «Я один ничего не понимаю? Где в мире это возможно?»

Экс-футболист сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением о происходящем в могилевском футболе.

«Я один ничего не понимаю? Или есть еще кто-то? Где в мире это возможно? Вылететь из высшей лиги два года подряд. Два года подряд обанкротиться, номинально не потерять ничего в турнирной таблице. Сменить названия два раза. Вопрос, а что другим клубам делать? Тоже самое?

Но «Крумкачы» начинали с самого дна. И самый интересный пункт, зарплату ребятам и тренерскому штабу, обслуживающему (как бы они не играли, они два года трудились) за два года, выплатили? Ну, практика ФИФА и регламент о новом члене организации, разве он не должен начинать турнир с низших лиг?

Я очень люблю город Могилев и уважаю болельщиков этой команды. Но, по-моему, что-то дикое происходит», – написал Кутузов в своем Instagram.
Tribuna
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