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Стефанович о «Динамо»: «Чтобы так заранее лишиться шансов на участие в играх на вылет — такое в моей карьере впервые»

Форвард минского «Динамо» Михаил Стефанович поразмышлял о поисках мотивации в оставшийся отрезок сезона.

— Для молодежи мотивация очевидна. А где ее сейчас черпать вам, когда плей-офф «Динамо» давно не светит?

— Да, чтобы так заранее лишиться шансов на участие в играх на вылет — такое в моей карьере впервые. Однажды, правда, в Америке случалось подобное, но там был совершенно другой расклад: большая текучка, трансферное окно закрывалось едва ли не впритык к плей-офф. Но в любом случае мотивацию нужно искать, – сказал Стефанович.
Tribuna
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