— Для молодежи мотивация очевидна. А где ее сейчас черпать вам, когда плей-офф «Динамо» давно не светит?





— Да, чтобы так заранее лишиться шансов на участие в играх на вылет — такое в моей карьере впервые. Однажды, правда, в Америке случалось подобное, но там был совершенно другой расклад: большая текучка, трансферное окно закрывалось едва ли не впритык к плей-офф. Но в любом случае мотивацию нужно искать, – сказал Стефанович.