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Нурмагомедов назвал неинтересным «еще раз побить» Макгрегора

На прошлой неделе глава UFC Дэйна Уайт заявил, что повторный бой между ирландцем и российским чемпионом промоушена в легком весе может состояться осенью 2020 года

Фото: AP Photo/John Locher

Российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему не интересен возможный реванш против Конора Макгрегора, пишет РБК.

«Мне неинтересен реванш с Макгрегором. Если предложат $100 млн? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги. А мне зачем $100 млн за то, чтобы я этого придурка еще раз побил?» — цитирует Нурмагомедова Sport24.

В минувшую субботу глава UFC Дэйна Уайт заявил, что реванш Нурмагомедова и Макгрегора может состояться уже осенью 2020 года.

Ранее менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз сказал, что шейхи в Саудовской Аравии готовы заплатить Нурмагомедову $100 млн в том случае, если он согласится провести бой с Макгрегором или боксером Флойдом Мейвезером.

Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2018 года. Российский боец одержал досрочную победу, вынудив соперника сдаться в четвертом раунде.

Следующий бой Нурмагомедова пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. Соперником россиянина по чемпионскому поединку станет американец Тони Фергюсон.
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