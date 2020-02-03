Нурмагомедов назвал неинтересным «еще раз побить» Макгрегора

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Российский боец смешанных единоборств и чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ему не интересен возможный реванш против Конора Макгрегора, пишет РБК.





«Мне неинтересен реванш с Макгрегором. Если предложат $100 млн? Есть многие виды спорта, куда можно вложить такие деньги. А мне зачем $100 млн за то, чтобы я этого придурка еще раз побил?» — цитирует Нурмагомедова Sport24.





В минувшую субботу глава UFC Дэйна Уайт заявил, что реванш Нурмагомедова и Макгрегора может состояться уже осенью 2020 года.





Ранее менеджер российского бойца Али Абдель-Азиз сказал, что шейхи в Саудовской Аравии готовы заплатить Нурмагомедову $100 млн в том случае, если он согласится провести бой с Макгрегором или боксером Флойдом Мейвезером.





Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся в октябре 2018 года. Российский боец одержал досрочную победу, вынудив соперника сдаться в четвертом раунде.





Следующий бой Нурмагомедова пройдет 18 апреля в Нью-Йорке. Соперником россиянина по чемпионскому поединку станет американец Тони Фергюсон.



