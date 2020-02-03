Чемпиона России по боксу арестовали по делу о кокаине
Чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили арестовали до 1 апреля по делу о кокаине и нападении на бойца Росгвардии, сообщает РИА Новости.
Об аресте судью 235-го гарнизонного военного суда Москвы просило следствие.
Адвокат спортсмена сообщил, что защита будет обжаловать решение.
Заседание проходит в военном суде ввиду того, что Кушиташвили проходит срочную службу в ВДВ России: формально, он сержант в войсковой части 3234 Улан-Удэ, но тренируется в московском ЦСКА.
До начала заседания Кушиташвили с ухмылкой заявил журналистам, что "наркотики не употреблял и не употребляю". На остальные вопросы о случившемся он отвечать отказался.
Кушиташвили и его друга Овика Оганнисяна задержали накануне в Москве за нападение на сотрудника Росгвардии. При досмотре у Кушиташвили, по версии следствия, нашли пакетик с кокаином весом 0,61 грамма.
Оганнисян проходит по делу свидетелем.
17:30 03/02/2020
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