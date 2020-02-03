Перепутал: Трамп поздравил "Великий штат Канзас" с победой в Супербоуле "Канзас-Сити"
Но команда представляет штат Миссури.
Президент США Дональд Трамп перепутал штаты собственной страны в поздравлении в адрес команды "Канзас-Сити Чифс" с победой в Супербоуле.
"Поздравляю "Канзас-Сити Чифс" с великолепной игрой и с фантастическим камбэком, совершенным под огромным давлением. Вы отлично представляли Великий штат Канзас и, по сути, все США. Наша страна гордится вами!" — написал Трамп в твиттере.
Однако город Канзас-Сити располагается в штате Миссури, а не в Канзасе.
Позже ошибка была исправлена, но комментаторы в твиттере сделали скрин изначального сообщения для потомков.
Источник: pressball.by
16:40 03/02/2020
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