Президент США Дональд Трамп перепутал штаты собственной страны в поздравлении в адрес команды "Канзас-Сити Чифс" с победой в Супербоуле.





"Поздравляю "Канзас-Сити Чифс" с великолепной игрой и с фантастическим камбэком, совершенным под огромным давлением. Вы отлично представляли Великий штат Канзас и, по сути, все США. Наша страна гордится вами!" — написал Трамп в твиттере.





Однако город Канзас-Сити располагается в штате Миссури, а не в Канзасе.





Позже ошибка была исправлена, но комментаторы в твиттере сделали скрин изначального сообщения для потомков.



