+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Исполком БФФ не нашел решения по вопросу выступления столичного "Динамо" и "Минска" в сезоне-2020

В Доме футбола 3 февраля прошло заседание исполкома БФФ. Вопреки ожиданиям, руководители федерации не нашли решения в вопросе выступления "Минска" и столичного "Динамо" в высшей лиге-2020.

Это связано с тем, что у клубов один и тот же собственник — Мингорисполком.

Напомним, председатель БФФ Владимир Базанов ранее заявлял, что если минское "Динамо" не найдет к сезону-2020 нового собственника, то "Минск" может потерять место в элите, так как у одного владельца не может быть больше одного клуба в высшей лиге. СМИ сообщали, что проблема может решиться в результате перехода "Динамо" под крыло Министерства спорта и туризма Беларуси.
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
"Дырэктарка", "сацыяложка", "палітычка"...
Владимир Подгол
Единый? С наркобаронами! А на хрена он нам?
Валерий Щукин
Бобруйский суд попрал ГПК
Александр Волчанин
Президент победил.
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru