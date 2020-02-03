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Спортивный междусобойчик: летом в России пройдут Игры стран СНГ

Первые Игры стран СНГ пройдут этим летом. В середине августа первенство примет Казань (Татарстан, РФ)

3 февраля в Минске обсудили подготовку к проведению состязаний. Программа будет включать соревнования по 21 виду спорта. В списке – армрестлинг, баскетбол, гиревой спорт, каратэ, фехтование и художественная гимнастика. Расходы на проживание, питание и транспортировку спортсменов к аренам возьмет на себя российская сторона.  

Планируется, что соревноваться в Казань приедут около 3 500 человек. К участию приглашаются не только представители стран СНГ, но и других государств. Игры  будут проводиться раз в два года. Следующей после России эстафету примет Армения.  


Беларусь на соревнованиях в Казани будет представлена в 15 видах спорта. 

Организаторы первенства объявили конкурс на лучшую эмблему и символ Игр стран СНГ. Заявки принимаются до 16 февраля на сайте Министерства спорта России. Победитель получит билет на состязания и денежный приз. 
Источник: ctv.by
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