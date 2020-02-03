Спортивный междусобойчик: летом в России пройдут Игры стран СНГ
Первые Игры стран СНГ пройдут этим летом. В середине августа первенство примет Казань (Татарстан, РФ)
3 февраля в Минске обсудили подготовку к проведению состязаний. Программа будет включать соревнования по 21 виду спорта. В списке – армрестлинг, баскетбол, гиревой спорт, каратэ, фехтование и художественная гимнастика. Расходы на проживание, питание и транспортировку спортсменов к аренам возьмет на себя российская сторона.
Планируется, что соревноваться в Казань приедут около 3 500 человек. К участию приглашаются не только представители стран СНГ, но и других государств. Игры будут проводиться раз в два года. Следующей после России эстафету примет Армения.
Беларусь на соревнованиях в Казани будет представлена в 15 видах спорта.
Организаторы первенства объявили конкурс на лучшую эмблему и символ Игр стран СНГ. Заявки принимаются до 16 февраля на сайте Министерства спорта России. Победитель получит билет на состязания и денежный приз.
Источник: ctv.by
14:45 03/02/2020
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