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Владимир Коноплев: «Литва, Польша и Беларусь – мы будем претендовать на проведение ЕВРО-2026 среди мужских команд»

Председатель БФГ Владимир Коноплев подтвердил намерение Беларуси провести ЕВРО-2026 среди мужских команд. Ранее президент Федерации гандбола России заявил о возможной совместной заявки с Беларусью или Украиной на проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года.

«Литва, Польша и Беларусь – мы будем претендовать на проведение ЕВРО-2026 среди мужских команд. Давно подали предварительную заявку. Оповестили все страны Европы, написали письма во все федерации, что у нас есть такое желание. Пока не слышал, что кто-то еще желает. Я думаю, что желающих будет много, но об этом мы узнаем в 2021 году, когда будет голосование», – сказал Коноплев в эфире«Беларусь 5».
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