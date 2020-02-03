Владимир Коноплев: «Литва, Польша и Беларусь – мы будем претендовать на проведение ЕВРО-2026 среди мужских команд»

Председатель БФГ Владимир Коноплев подтвердил намерение Беларуси провести ЕВРО-2026 среди мужских команд. Ранее президент Федерации гандбола России заявил о возможной совместной заявки с Беларусью или Украиной на проведение женского чемпионата Европы по гандболу 2026 года.