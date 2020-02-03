Брестское «Динамо» не удержало победу над «Крыльями Советов» в последнем спарринге турецкого сбора
Действующий чемпион Беларуси по футболу брестское «Динамо» на первом турецком сборе сыграл последний спарринг против самарских «Крыльев Советов». Белорусский клуб не смог удержать победный счет, упустив победу в концовке игры. Счет матча 1:1.
В первом тайме на поле у динамовцев вышли Павел Павлюченко, Олег Веретило, Габи Кики, Евгений Хачериди, Кирилл Печенин, Александр Нойок, Сергей Кисляк, Элис Бакай, Артем Милевский, Михаил Гордейчук и Всеволод Садовский, пишет SPORT.TUT.BY.
Брестчане уверенно начали матч и довольно быстро открыли счет. Артем Милевский отпасовал на Михаила Гордейчука, тот с фланга прострелил во вратарскую, где расторопнее всех оказался капитан команды Милевский, отправивший мяч в сетку ворот «крылышек». Отметим, что динамовцы смотрелись лучше, слаженнее и сыграннее.
Во втором тайме тренер «Динамо» выпустил на поле Александра Павловца, Артема Быкова, Павла Савицкого, Романа Юзепчука, Максима Витуса, Владислава Васильева, Максима Шевченко и Дениса Лаптева.
Вторая половина матча проходила в равной борьбе, обе команды имели моменты для взятия ворот. А однажды штанга спасла ворота российского клуба после удара с 40 метров Сергея Кисляка.
Впрочем, удержать победный счет белорусы не смогли. В самой концовке второго тайма «Крылья Советов» сравняли счет.
За матчем с трибун за игрой брестчан вновь наблюдали представители тренерского штаба сборной Беларуси по футболу, а также представители БАТЭ в лице главного тренера Кирилла Альшевского и ряда игроков клуба.
Исход игры прокомментировал Евгений Хачериди и главный тренер Сергей Ковальчук.
Напомним, что первый спарринг против «Мариуполя» закончился со счетом 2:2. Во втором «Динамо» крупно проиграло киевским одноклубникам со счетом 0:3. В третьем был обыгран братиславский «Слован», а матч чуть не закончился дракой игроков.
Трансферы и подписания в межсезонье
В Бресте было объявлено о продолжении сотрудничества с Олегом Веретило и Артемом Быковым. А в последние дни 2019 года контракт с клубом продлили защитник Александр Павловец, полузащитник Роман Юзепчук и голкипер Павел Павлюченко.
Также игроком «Динамо» стал 23-летний воспитанник ФК «Минск» Евгений Шевченко. В состав брестчан влился и албанский полузащитник Элис Бакай, выступавший ранее в «Шахтере».
5 января клуб объявил о контракте с Кириллом Печениным, который рассчитан на два года. В команду вернули защитника Максима Витуса, с которым расстались 13 декабря.
09:45 03/02/2020
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