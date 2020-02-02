+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Как выглядит самая красивая и сексуальная спортсменка в мире

Обаятельная Алиса Шмидт перевернула все стереотипы. Она продемонстрировала, насколько женственными и красивыми могут быть молодые немки.
1 из 4
Известно, что белокурая Алиса с ангельским лицом и стройной фигурой с детства профессионально занимается бегом на 400-метровых дистанциях. К слову, спортсменка взяла уже немало наград. Среди них: серебряная медаль чемпионата Европы по лёгкой атлетике в возрасте до 20 лет, передает ont.by

На данный момент ей 21 год. Её главная цель — Олимпийские игры 2020, которые пройдут в Японии. 

Однако спортсменка стала известна в СМИ не только благодаря её профессиональным успехам. Так, длинноногую блондинку назвали "Самой сексуальной спортсменкой в мире". Данный титул ей присвоило популярное в Австралии издание Busted Coverage. 

Большинство мировых СМИ согласились с этим. После этого на девушку обрушилось чрезмерное внимание. Ей начали предлагать рекламные контракты. Теперь в её Instagram насчитывается более 630 тысяч подписчиков. 
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Александр Волчанин
Президент победил.
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru