В Страсбурге врачи начали выписывать рецепты на занятия спортом

"(...) Наш организм, который в течение очень долгого времени был генетически запрограммирован на передвижение, "разрушается", если мы не "двигаемся", - настаивает доктор Александр Фельц, энергично пропагандируя физическую активность.





"Напомним пугающие цифры: согласно "Национальному плану профилактики посредством физической и спортивной деятельности" французы посвящали шесть часов физической и спортивной деятельности в день в 1900 году, пять часов в 1950 году и один час в 2000 году", - передает издание.





"Наше общество стало слишком малоподвижным, и теперь нам известно, какие последствия это может иметь для здоровья, как в плане профилактики, так и в случае хронических заболеваний. Рекомендации (30 минут физической активности в день, пять дней в неделю, один час для детей и подростков) не являются строгими. Поскольку занятия спортом и преодоление себя необязательны, напоминает врач: играть на пианино, ухаживать за садом, убирать дом, ходить или ездить на велосипеде на работу - это уже физическая активность, и это уже приносит пользу нашему организму", - говорится в статье.





"Врач-терапевт и помощник мэра Страсбурга, ответственный за здравоохранение, Александр Фельц является первопроходцем: он стал инициатором внедрения выписывания рецептов на занятия спортом. Он разработал систему мер, позволяющую врачам прописывать физическую активность своим пациентам, страдающим определенными патологиями, предоставляя им доступ к тренерам, а затем и к инфраструктуре, бесплатной в течение одного года и далее по выгодному тарифу, в последствии изменяемому в соответствии с их доходом. Об этом он рассказывает в книге "Рецепт оздоровительного спорта. Манифест в пользу движения" (издательство Éditions Équateurs)", - сообщает газета.





"(...) Мысль была проста: с 2008 года накопились научные данные, подтверждающие, что физическая и спортивная деятельность действует как лекарство. Однако во Франции лекарства прописывают по рецепту. Кроме того, психологически установлено, что письменное назначение терапии в два раза эффективнее, чем простая устная рекомендация. Логически напрашивается вывод: физическая и спортивная деятельность должны прописываться по рецепту", - пишет Фельц.