Такого уже давно не было: В НХЛ подрались вратари
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» проиграл «Эдмонтону» со счетом 3:8.
Это принципиальная встреча между канадскими командами из одной провинции, который носит название «Битва за Альберту», пишет allhockey.
В конце второго периода форвард «Ойлерс» Сэм Ганье пытался добить шайбу в ворота «Флэймс», когда она уже была зафиксирована голкипером Кэмом Тэлботом. В результате на площадке завязалась потасовка.
Сначала подрались форвард «Калгари» Мэттью Ткачак и защитник «Эдмонтона» Итэн Бир, затем Тэлбот вступил в стычку с голкипером «Эдмонтона» Майком Смитом.
Оба вратаря были удалены до конца матча.
Отметим, что последняя драка в НХЛ между вратарями состоялась лишь в ноябре 2016 года. Тогда голкипер «Ванкувера» Райан Миллер сошелся в бою с Фредериком Андерсоном из «Торонто».
13:41 02/02/2020
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