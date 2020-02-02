Такого уже давно не было: В НХЛ подрались вратари

В конце второго периода форвард «Ойлерс» Сэм Ганье пытался добить шайбу в ворота «Флэймс», когда она уже была зафиксирована голкипером Кэмом Тэлботом. В результате на площадке завязалась потасовка.





Сначала подрались форвард «Калгари» Мэттью Ткачак и защитник «Эдмонтона» Итэн Бир, затем Тэлбот вступил в стычку с голкипером «Эдмонтона» Майком Смитом.





Оба вратаря были удалены до конца матча.





Отметим, что последняя драка в НХЛ между вратарями состоялась лишь в ноябре 2016 года. Тогда голкипер «Ванкувера» Райан Миллер сошелся в бою с Фредериком Андерсоном из «Торонто».