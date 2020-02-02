«Роман Д. пришел на каток в ледовую арену города Ивацевичи с маленьким сыном. Только что залили лед и нужно было время, чтобы он застыл, но Роман сыном не хотел ждать. Виктор К., который лед заливал, попросил не выходить на лед. Он не грубил, не говорил ничего плохого. Но посетитель взъелся, мол, чего это я должен ждать — и просто начал избивать этого мужчину. У Романа на ногах были надеты коньки, и он бил этого мужчину и ногами, и кулаками. Его оттянули и вызвали милицию», — рассказал TUT.BY об обстоятельствах инцидента местный житель. Мужчина не хочет называть своего имени.





Местные рассказывают, что Романа Д. в тот же день увезли в милицию, но потом выпустили — и он пошел в больницу к пострадавшему: «Просил прощения и предлагал деньги, но этот мужчина выгнал его и сказал, что он будет добиваться чтобы его посадили».





По информации TUT.BY, у 50-летнего Виктора К. сломаны ребра, повреждено легкое, на теле — множественные ушибы. По информации СК, его повреждения отнесены к категории тяжких телесных.





Факт инцидента нам подтвердили в Ивацевичской ДЮСШ. Директор Алексей Саскевич сообщил, что нападавшего оттащила охрана, сотрудники арены вызвали милицию и вывели 34-летнего мужчину из здания.





По его словам, Виктор К. идет на поправку, его состояние стабильно.





В отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 147 УК за умышленное причинение тяжкого телесного поведения. Ему грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.