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Белорус Дмитрий Лазовский не допутил ни одного промаха и выиграл медаль юниорского чемпионата мира по биатлону

Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский стал бронзовым призером чемпионата мира в Ленцерхайде.

Белорус Дмитрий Лазовский не допутил ни одного промаха и выиграл медаль юниорского чемпионата мира по биатлону
Лазовский (0+0) не допустил ни одного промаха в спринте и проиграл 33 секунды норвежцу Вебьерну Соэруму (0+1).

Серебро досталось чеху Яну Штвртецкому (0+0).

Илья Авсеенко (0+0) стал 23-м, Александр Мацкевич (0+1) — 39-м, Кирилл Тюрин (0+2) — 48-м.

В воскресенье по итогам спринта пройдет гонка преследования.
sport.tut.by
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