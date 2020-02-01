Белорус Дмитрий Лазовский не допутил ни одного промаха и выиграл медаль юниорского чемпионата мира по биатлону
Белорусский биатлонист Дмитрий Лазовский стал бронзовым призером чемпионата мира в Ленцерхайде.
Лазовский (0+0) не допустил ни одного промаха в спринте и проиграл 33 секунды норвежцу Вебьерну Соэруму (0+1).
Серебро досталось чеху Яну Штвртецкому (0+0).
Илья Авсеенко (0+0) стал 23-м, Александр Мацкевич (0+1) — 39-м, Кирилл Тюрин (0+2) — 48-м.
В воскресенье по итогам спринта пройдет гонка преследования.
15:37 01/02/2020
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