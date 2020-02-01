+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Биатлонист с "нецензурной" фамилией пошутил о себе

Спортсмен признался, что любит свою фамилию - "она может использоваться в разных ситуациях".

Словенский биатлонист Яков Фак пошутил по поводу своей фамилии, сообщает Sputnik.
"Когда я промахиваюсь последним двадцатым выстрелом, я говорю: "Фа-а-ак", - написал спортсмен в своем Instagram.

Биатлонист признался, что любит свою фамилию. "Люблю свою фамилию — она лучшая, международная и может использоваться в разных ситуациях", - добавил Фак.

В нынешнем сезоне 32-летний словенец ни разу не поднимался на пьедестал этапов Кубка мира. Его лучшим результатом было четвертое место в гонке преследования на втором этапе в австрийском Хохфильцене.

Фак дважды становился призером Олимпийских игр (бронза Ванкувера-2010 и серебро Пхенчхана-2018).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru