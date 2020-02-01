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Американка Кенин выиграла Australian Open

Американская теннисистка София Кенин (№15 WTA) стала победительницей одиночного женского разряда Australian Open.

В финале Кенин обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (№32 WTA) - 4:6, 6:2, 6:2, пишет tut.by
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