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Убийство Павла Шеремета
Американка Кенин выиграла Australian Open
Американская теннисистка София Кенин (№15 WTA) стала победительницей одиночного женского разряда Australian Open.
В финале Кенин обыграла испанку Гарбинье Мугурусу (№32 WTA) - 4:6, 6:2, 6:2, пишет
tut.by
Источник:
14:07 01/02/2020
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