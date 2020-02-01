+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Кубок федерации: Виктория Азаренко согласия не давала

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко не давала согласия на участие в матче Кубка федерации Нидерланды — Беларусь, который пройдет в Гааге 7 и 8 февраля. Об этом заявила капитан нашей команды Татьяна Пучек в ходе открытой тренировки.




По словам Пучек, Азаренко не может покидать США, поскольку продолжает судиться с бывшим бойфрендом, а включение ее в заявку на матч Кубка федерации — это знак уважения и сигнал, что ее всегда ждут.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru