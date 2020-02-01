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Мелитина Станюта: было желание нести мою фамилию красиво, достойно, и я выбрала спорт

Белорусская грация Мелитина Станюта рассказала о своей знаменитой фамилии.


Сейчас уже, правда, Станюта — это бренд. И в современном мире, не театральном, мне она иногда помогает. Я себя в тени, наверное, не чувствовала, но было такое, что: "Правнучка великой актрисы Стефании Станюты Мелитина Станюта подает успехи в художественной гимнастике". И я очень долго, годы была правнучкой Стефании Станюты. Внутри маленькое желание было, что как-то вот нести эту фамилию красиво, достойно, и я выбрала спорт. И дальше уже пошло, что Станюта — это и художники, и актрисы, спортсменки, — цитирует Станюту СТВ.
pressball.by
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