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Хоккеисты «Юности» Колготин, Лесников и Геращенко получили белорусское гражданство

Защитники Артем Лесников (1994) и Андрей Геращенко (1995), а также нападающий Дмитрий Колготин (1994) получили белорусское гражданство.

Хоккеисты больше не являются иностранными гражданами и дозаявлены в состав «Юности» в новом статусе.

25-летние Лесников и Колготин проводят в Беларуси первый сезон в профессиональной карьере. Защитник в 30 матчах за «Юность» отметился 2 (0+2) результативными баллами при 2 минутах штрафа и показателе полезности «+6». До этого Лесников выступал в России – в МХЛ и ВХЛ. В сезоне-2016/17 стал чемпионом в составе «Динамо» из Балашихи.

Вся карьера Колготина также прошла в российских лигах. В сезоне-2013/14 хоккеист выиграл чемпионат МХЛ-Б, в 2019 году – Универсиаду в составе сборной России.

В ВХЛ играл за «Кубань», «Дизель» и «Зауралье», в Кургане провел три года до переезда в Беларусь. В форме «Юности» в текущем сезоне нападающий стал обладателем Кубка Салея. В регулярке «Париматч-Экстралиги» набрал 36 (11+25) очков в 49 матчах при показателе полезности «+21» и является лучшим бомбардиром команды на данном отрезке.

24-летний Геращенко проводит в Беларуси третий год. В сезоне-2014/15 защитник сыграл 49 матчей за «Лиду» (2 гола, 5 ассистов), в прошлом – стал чемпионом страны вместе с «Юностью» (8+12 в 50 играх). Текущий сезон Геращенко также начал в составе минчан, с которыми уже успел выиграть Кубок Салея. В 19 матчах чемпионата-2019/20 Андрей отметился 6 (2+4) очками.
Tribuna
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