+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

В США трансгендерный спортсмен впервые принял участие в отборе на Олимпиаду

Впервые в истории США, в отборочных турнирах в олимпийскую сборную страны принял участие открытый мужчина-трансгендер 39-летний Крис Мосье. Об этом он рассказал на своем "Инстаграм" аккаунте.

Фото: "Инстаграм" Криса Мосье


Он занимался дуатлоном и триатлоном и в 2015 году стал первым трансгендерным атлетом в американской сборной в этих видах спорта.

Для того, чтобы пробиться на Олимпийские игры, Крис решил попробовать себя в спортивной ходьбе.

"Поскольку в прошлом году моей главной целью было участие в Олимпийских играх, я чувствую себя чрезвычайно успешным. Я начал тренироваться в новом виде спорта в мае 2019 года. В январе 2020 года я занял 12-е место в рейтинге лучших мужчин страны", - пишет спортсмен.

Однако, во время гонки Мосье получил травму колена и в итоге занял 12 место среди мужчин.
 
В дальнейшем атлет планирует вернуться к дуатлону и совмещать его со спортивной ходьбой.

Напомним, что Крис Мосье является первым спортсменом-трансгендером, которого поддержал Nike.
Фокус
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Петр Рудковский
Именно этому и учит нас гендерная/феминистская...
Павел Севярынец
ПЛАН "А" - АДЗІНЫ, ПЛАН "Б" – БАЙКОТ
Игорь Драко
Друг Китай, партнер США и соседка Россия
Владимир Подгол
Окоп для Лукашенко и Костусева: могила или...
Анатолий Шумченко
Беларусь в НАТО


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru