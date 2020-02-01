Фото: "Инстаграм" Криса Мосье









Он занимался дуатлоном и триатлоном и в 2015 году стал первым трансгендерным атлетом в американской сборной в этих видах спорта.





Для того, чтобы пробиться на Олимпийские игры, Крис решил попробовать себя в спортивной ходьбе.





"Поскольку в прошлом году моей главной целью было участие в Олимпийских играх, я чувствую себя чрезвычайно успешным. Я начал тренироваться в новом виде спорта в мае 2019 года. В январе 2020 года я занял 12-е место в рейтинге лучших мужчин страны", - пишет спортсмен.





Однако, во время гонки Мосье получил травму колена и в итоге занял 12 место среди мужчин.

В дальнейшем атлет планирует вернуться к дуатлону и совмещать его со спортивной ходьбой.





Напомним, что Крис Мосье является первым спортсменом-трансгендером, которого поддержал Nike.