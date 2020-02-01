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Оперативники рассказали детали дела о договорных матчах в Беларуси

На телеканале ОНТ вышел сюжет, посвященный громкому делу о договорных матчах в белорусском футболе и в волейболе.

Громкое дело уже передали в суд / БЕЛТА

На телеканале ОНТ вышел сюжет, посвященный громкому делу о договорных матчах в белорусском футболе и в волейболе. Расследование было закончено в конце 2019-го, дело уже передали в суд. В нём почти три десятка эпизодов "противоправной деятельности". В упомянутом сюжете силовики рассказали некоторые детали. Выясняется, что сумма подкупа спортсмена составляла около 1 тысячи долларов за матч. Обычно организаторы выходили на опытного футболиста команды, которая имела финансовые трудности, договаривались с ним, а уж он "подключал" к сдаче поединка молодых игроков.

В деле есть примеры, когда в обеспечении нужного результата были задействованы до 10 футболистов в одной игре. "Этим белорусские футболисты отличились даже на мировом уровне", — отмечается в сюжете телеканала ОНТ.

Есть и вовсе анекдотичный случай. Один из футболистов взял деньги, чтобы обеспечить результат, но сам не попал в заявку на матч. Тем не менее, он решил деньги не возвращать. Игру смотрел в баре и очень обрадовался, когда и без его участия был зафиксирован нужный результат. Но по делу он всё равно проходит, статья — "покушение на преступление, не доведённое до конца".


О задержании в Минске и Могилёве организаторов "договорных матчей" в МВД Беларуси сообщили в январе прошлого года. Это бывшие профессиональные спортсмены, которые получали незаконный доход из букмекерских контор за границей. Договорные матчи состоялись в чемпионате и кубке Беларуси в 2017-2018 годах, в них были замечены клубы высшей, первой и второй лиг. По делу проходят более 20 подозреваемых.

Белорусская федерация футбола уже отреагировала: двух человек — Валерия Белявского и Алексея Сучкова — пожизненно отстранили от белорусского футбола. Были наказаны и другие футболисты.

Предыдущий раз о раскрытии в нашей стране схемы договорных матчей стало известно в июле 2016 года. В октябре 2017-го были осуждены 15 человек. Они получили либо ограничение свободы, либо штрафы. Белорусская федерация футбола их пожизненно дисквалифицировала. Отмечается, что то дело к новому не имеет никакого отношения. Нынешние злоумышленники создали схему с нуля.
euroradio.fm
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