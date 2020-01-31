Сядет ли в тюрьму руководство минского хоккейного «Динамо»?

Итог плачевный: содержать профессиональную хоккейную команду, которая колесит от Владивостока до Москвы — удовольствие не из дешевых. Понимает это и Александр Лукашенко.

Еще 1 марта прошлого во время «Большого разговора» с журналистами Александр Григорьевич сказал буквально следующее:

— Вчера грубо сказал: Сядете в тюрьму, если провалите следующий сезон, — признался тогда Лукашенко.

Провал случился. Какие будут выводы?