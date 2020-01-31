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Сядет ли в тюрьму руководство минского хоккейного «Динамо»?

На это вопрос нас натолкнул итог выступления столичных хоккеистов в Континентальной хоккейной лиге.

За десять туров до финиша минские спортсмены потеряли даже теоретические шансы на выход в раунд плей-офф КХЛ, пишет blizko.by.

Итог плачевный: содержать профессиональную хоккейную команду, которая колесит от Владивостока до Москвы — удовольствие не из дешевых. Понимает это и Александр Лукашенко.
 
Еще 1 марта прошлого  во время «Большого разговора» с журналистами Александр Григорьевич сказал буквально следующее: 
 
— Вчера грубо сказал: Сядете в тюрьму, если провалите следующий сезон, — признался тогда Лукашенко.
 
Провал случился. Какие будут выводы?
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