Пока не существует прямой связи между гениальностью и душевными заболеваниями. Люди настолько романтизировали стереотип, что считают одаренность неотъемлемой частью психического расстройства. Например, благодаря искажению психики писатель Франц Кафка переосмыслил человеческую жизнь через экзистенциальные произведения.





В футболе многие игроки также сталкивались с душевными расстройствами, особенно после травм. Выбывший в 2018-м из-за разрыва крестов Дэнни Роуз полтора года мучился из-за депрессии и никому не рассказывал о диагнозе, но перед товарищеским матчем с Коста-Рикой не выдержал и признался о нем. «В день игры я проснулся и обнаружил в телефоне 100 сообщений с поддержкой. А после перерыва, когда я возвращался обратно на поле, два игрока соперников остановили меня в туннеле и поблагодарили за мой рассказ, ведь они прошли через что-то подобное в своей жизни. Тогда я осознал, насколько большое дело я сделал», – заявил Роуз после откровения.





Но далеко не все футболисты шли на искренность. Известная трагедия Роберта Энке случилась из-за затяжной депрессии, с которой психологи не помогли вратарю. Немец держал в себе много переживаний, и в пиковый момент отчаяния бросился под поезд. Запущенное психическое расстройство трижды чуть не погубило Федора Черенкова, но друзья и врачи вытаскивали игрока с того света.









Футболист «Спартака» узнал о болезни в 1984 году, когда на фоне усталости и волнений у него случился нервный срыв. Черенков играл за красно-белых и выступал сразу за две сборные – олимпийскую и основную. Федор терпеливо переносил тяжелую физическую нагрузку, но не справился с психологическим давлением. Константин Бесков требовал от него слишком многого. Последней каплей стал матч с «Андерлехтом».





В той встрече экс-тренер «Крылья Советов» Франк Веркаутерен полностью переиграл спартаковца на фланге. «На разборе Бесков подметил: «Федор, как же ты можешь прыгать козлом?» Тренер имел в виду, что он купился на ложный замах соперника. Вот после тех слов Черенков очень сильно переживал», – делился одноклубник Сергей Родионов.





За день до ответного матча с «Андерлехтом» у игрока случился приступ. Во время командного сбора в Тбилиси Федор резко отказался от супа. Он испугался, что в ужин подсыпали яд, и заперся в номере с криками: «Прячьтесь все! Прячьтесь, сейчас за вами придут!» Из-за галлюцинаций Черенков чуть не выбросился из окна 16-го этажа гостиницы.









В книге «Чего не видит зритель» врач сборной России Савелий Мышалов писал, что Федора сразу отвезли в специальную больницу №7 на Каширской. Там же врачи осторожно диагностировали у него чрезмерный стресс, хотя лечение оказалось куда серьезнее и отлучило игрока от футбола на год. Несмотря на заключение томографа о микротравмах головы, Мышалов не считал их единственным поводом психического расстройства. На болезнь повлияла генетическая предрасположенность футболиста.





Другого мнения придерживается младший брат Черенкова Виталий, который озвучил слова главного врача больницы на Каширке Лидии Семеновны Лиходед. Она долгое время следила за состоянием Федора. «Мы тоже вспоминали, кто из родственников имел психические заболевания. Но в обозримом прошлом – не нашли. Лидия Семеновна говорила, что заболел из-за перегрузок и чрезмерной ответственности. Ведь он после каждой игры вспоминал только свои ошибки», – сказал Виталий в интервью «Спорт-Экспрессу».





Впервые Черенков вышел на поле через два месяца, но поймал рецидив. Окончательно он вернулся в 1985-м в отборочном матче к чемпионату мира со Швейцарией. После года в стационаре болельщики встретили любимого футболиста овациями, но на ЧМ-86 его сенсационно не взяли. Февральская поездка в Мексику со сборной опять закончилась галлюцинациями.





Под конец сборов Черенков ночью внезапно разбудил доктора Мышалова и выпалил: «Моя жена при смерти – я должен лететь в Москву!» Врач успокаивал Федора, но бредовая идея исчезла только с помощью начальника команды Евгения Рогова и звонка родным.









Штаб освободил Черенкова от тренировок и следил за его состоянием, а в Москве передал футболиста под контроль уже лечивших врачей. На этот раз Федор потратил намного меньше времени на восстановление и перед ЧМ в Мексике набрал прекрасную форму в «Спартаке». Эдуард Малофеев даже внес его в заявку на турнир, но в последний момент сменивший его Валерий Лобановский отцепил игрока и через Мышалова передал, что из-за болезни не вызовет Черенкова в команду в ближайшее время.





«Среднегорье неблагоприятно сказывается на самочувствии хронических больных. Во всяком случае, тогда [на первом сборе в Мексике] этот негатив проявился», – говорил Савелий Мышалов, поэтому Лобановский боялся очередного обострения и через три года проигнорировал награду лучшему футболиста России в 1989 году перед ЧМ в Италии.





Но Виталий Черенков утверждал, что рецидивов бы не случилось, если бы брат каждый раз проходил курсы реабилитации до конца. Футбольные люди всегда выдергивали его недолеченным. Даже статистика говорит об этом. В нечетные годы Федор регулярно брал премии за отличную игру, а осенью или весной четных годов чаще всего восстанавливался от обострений. Поэтому в карьере спартаковца нет ни одного чемпионата Европы или мира.





В 1990-м Черенков вместе с Родионовым пробовали себя в Европе во французском клубе «Ред Стар», но Федора хватило лишь на сезон. Вдали от России болезнь снова начала прогрессировать. По слухам, французы требовали психиатрическое обследование. Выявление заболевания грозило «Спартаку» выплатой крупного штрафа, но в итоге конфликт замяли, контракт с Черенковым расторгли, и футболист вернулся к красно-белым.





Возвращение в Россию не избавило Федора от проблем. После первого сезона игрок пропал на два года. На расстройство наслаивались прогоревший бизнес во Франции, развод с женой, с которой прожил 14 лет и которой отдал квартиру, деньги и все свои вещи, и запрет на встречи с дочкой Настей. Правда, ребенок настолько любил отца, что втайне от мамы они часто проводили время в «Макдоналдсе».





С началом тренерской карьеры Черенков повторно женился, но его состояние ухудшалось. Внебрачный сын Денис рассказывал: «Тренировать он точно не хотел. Во многом болезнь ему мешала. Поэтому, чтобы он ни делал, психологическое состояние было тяжелым. Бывали моменты, когда он замыкался в себе. Ничего при этом не хотел». Федор мог сутками сидеть на кухне и просто смотреть в окно.





Родственники и близкие не раскрывали диагноз футболиста. Они всегда называли это болезнью, и лишь в начале 2000-х Черенков сам описал свое состояние как депрессия. При этом, вероятнее всего, у Федора развилась психотическая депрессия, которую легко спутать с шизофренией из-за наследственного фактора и похожих симптомов. Этот вид отличается ухудшением состояния больного осенью или весной, появлением галлюцинаций, бредовых идей, повышенной самокритикой, подавленностью и сопровождается суицидальными попытками.





В августе 2001 года Черенков принял смертельную дозу снотворного, но врачи откачали. Тогда на Федора опять нахлынула волна проблем. После инсульта ухудшалось здоровье мамы, к которой переехал футболист. К тому же благотворительный фонд развития футбола «Форвард», который Черенков открыл вместе с Родионовым, не находил спонсоров.





Федору не стало лучше даже после рождения внука. Ровно через год он снова пытается покончить с собой, но и в этот раз медики спасли его. «В тот вечер, когда я наглотался таблеток, мне было особенно не по себе. В голове стучало. Казалось, что чей-то голос убеждает меня, что я напрасно прожил жизнь и дальше все будет еще хуже. Вот я и не выдержал», – говорил Черенков.





На помощь пришел младший брат, который отвез Федора в монастырь в Иваново. Футболист устроился там трудником и помогал в строительстве храма. С уходом в религию самочувствие Черенкова улучшилось, но его все равно не оставили в покое. «Видел его в стабильно хорошем настроении, у него сложились очень хорошие отношения с братьями. Мне казалось, там он потихоньку выйдет из болезни – что в принципе и происходило. Но его и там разыскали. Месяца даже не пробыл», – жаловался Виталий на руководство «Спартака», которое вытянуло футболиста ради матчей ветеранов.





В последние годы Черенков остался один. По словам внебрачного сына Дениса, из-за болезни вера Федора приобрела фанатичный характер. Дошло до того, что он отказывался лечиться. Футбол был единственной возможностью отвлечься от тоски, поэтому спартаковец с удовольствием соглашался на выставочные матчи.





Федор всегда довольствовался тем, что имеет. Он скромно жил на пенсию в 16 тысяч рублей, ездил на общественном транспорте и всегда стеснялся, когда к нему подходили за фотографией. Черенков развелся со второй женой, но сохранил с ней теплые отношения. К концу жизни Анастасия подарила ему внучку. Для внуков он всегда отращивал бороду, чтобы чувствовать себя полноценным дедом.





Однажды уже взрослый Денис спросил: «Федор, а как ты думаешь, какая самая страшная травма в футболе?» Черенков не раздумывая ответил: «Денис, наверное, моя».