



- В этом сезоне белорусская команда взяла "бронзу". Что на ваш взгляд нужно сделать, чтобы мы были на первом месте?





- Если бы я это знал на 100%, мы уже были бы первыми.





Нам очень трудно соперничать с командой КАМАЗ-мастер, за плечами которой 30-летний опыт, и которая выставляет от 3 до 6 экипажей на гонку.





Важен и бюджет, и способность очень быстро реагировать на укрепляющиеся позиции соперников. Так, на "Шелковом пути", когда мы были быстрее, они изучили нас и спустя полгода мы уже шли на равных. К следующему этапу они, конечно, постараются и далее нивелировать свое отставание в каких-то моментах.





Наша конфигурация двигателя была выбрана сознательно, она дает меньшую мощность, чем камазовские моторы. Но: КАМАЗ вложил в разработку своего двигателя более 5 млн евро. Каждый из наших трех двигателей стоит примерно 120 тыс. евро. Соответственно, бюджет 360 тыс. евро. Если соотносить результат и вложения – мы выигрываем.





Двигатели и подвеска должны постоянно быть топовыми. Нашему двигателю уже 4 года, мы выбирали между мощностью и надежностью – и сделали ставку на надежность. Сейчас мы будем усиленно работать над подвеской. Нужно понимать: недовольны мы работой подвески – и нужно заказать десять разных комплектов, испытать. И все десять могут не подойти.





Все делается на мощностях завода, из того же металла, того же качества, что и серийные авто. Мы едем на деталях, которые ставятся на серийные МАЗы. Чуть по-другому скомпонованных. Однако никакого спецпроизводства, за исключением ручной сборки, нет.





На этой гонке у нас не было серьезных технических сложностей. Хоть, конечно, были моменты, которые влияли на минуты, секунды в прохождении трассы.





Хочется отдельно отметить работу наших "техничек", которые исколесили весь земной шар, которые с нами с начала основания команды. И я не помню, чтобы какая-то из этих машин доставляла нам проблемы.





- Как семья воспринимает ваши долгие командировки?





- Очень тяжело находиться по месяцу вдали от близких.





Конечно, это наш образ жизни, то, чем мы хотим заниматься, но переносится тяжело. Во время гонки ты сильно занят, замкнут, сосредоточен на результате. А вот в дни отгрузки техники, ожидания перелетов, особенно после финиша – очень тяжело.





Многие команды в других видах спорта организовывают семейные выезды. На соревнованиях это играло бы положительную роль. Даже на день, во время прилета, старта или финиша – это давало бы очень значимую моральную поддержку.





- Какие слабости позволяют себе пилоты? Например, какие привычные продукты вы берете в поездку? Сало домашней засолки?..





- Сало нельзя, свинину нельзя, так как соревнования проходят по территории мусульманской страны. Для нас, белорусов, это, конечно проблема. Сало бы не помешало.





Но за столько лет мы приспособились. Берем с собой приятные мелочи – кто орешки, кто семечки. Кому что нравится. На выезде грузим в "технички", чтобы побаловать себя.





Я беру квас. Когда дома – не пойду в магазин покупать бутилированный квас, но там это был "мед", лакомство. Ставили в холодильник, приезжали с этапа и пили с огромным удовольствием.





- В каком составе выйдете на следующий этап?





- Коварный вопрос, я пока не знаю на него ответа.





Во-первых, мы пока не можем на 100% сказать успеем ли мы к к апрелю, к гонке в Марокко, собрать новый автомобиль. От этого многое будет зависеть.





Соответственно, нет решения по третьему экипажу – будет ли пилотом Александр Василевский или кто-то, кто поедет вместо него, или в паре с ним. Мы не должны основываться только на каких-то дружеских факторах. Нужно определить, как будет лучше для команды.





При выборе людей в команду ориентируемся как на спортивные качества, так и на способность работать на нее, на общий результат.





Пример: на этом Дакаре нам пришлось с одной машины на другую перебрасывать рессоры. Я понимаю пилота, с автомобиля которого они были сняты – мы ему делаем нехорошо. Такие решения всегда даются тяжело. Но все ребята восприняли это как должное. За твой счет – командный результат. И это была одна из лучших наших гонок в плане командной тактики.





Мы в свое время с Александром Василевским переросли амбиции: ехать друг против друга. И уже так - я, Саша, Леша Вишневский "везем" самый высокий результат – а остальные работают на этот лидирующий экипаж. Или – кто-то в лидерах, но останавливается на спецучастке, чтобы команда выигрывала в целом.





Трудно переступить через амбиции, особенно спортсмену. Если бы я был только руководителем команды, наверное, было бы сложно понимать ребят. Но когда сам проходишь через такие моменты, через то, как тяжело бывает смириться с тем, что твой результат идет в поддержку однокоманднику, в общую копилку, особенно ценишь действия команды.





Мы не идеальны, да, могли пойти в сторону своих амбиций. И как правило это приводило к тому что нет ни собственного, ни командного результата. Теперь мы на верном пути. С уважением друг к другу, и самое главное – с пониманием общей цели.