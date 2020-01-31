Мария успела поиграть за команды из Техаса и Миннессоты и говорит, что американский Средний Запад напоминает ей Минск. The Village Беларусь публикует пересказ статьи.





Когда тренер женской баскетбольной команды Линдси Уэйлен вызвала Машу Адащик для беседы, случился сюрприз.





Адащик — уроженка Минска. Она играла в колледже Панола в маленьком городке Партидж в Техасе, который удален на 5 тысяч миль от ее дома как буквально, так и культурно.





— Я сказала: «Привет, тренер», — вспоминал Адащик. — И она ответила мне по-русски: «Привет, как дела? Ну что, похожа я на русскую?»





Похоже, Уэйлен нахваталась словечек во время выездных игр. А Маша Адащик начала больше времени играть за команду с тех пор, как Дестини Питтс покинула команду. Она больше играет в защите, стала регулярной появляться на площадке и выполнила шесть трехочковых бросков (при всего лишь 11 попытках) за последние пять игр.





Но ее пребывание в этой команде будет относительно недолгим. Адащик перешла сюда как взрослый игрок, то есть всего лишь на один сезон. Но то, как она попала из Беларуси в Миннесоту через Техас, — интересная история. И здесь она не для галочки.





— Она одна из самых трудолюбивых напарниц в команде, — говорит Жасмин Брансон. — Она буквально уничтожает нас на тренировках. Нам даже пришлось сказать ей, чтобы она немного сбавила темп. Но она экстра энергична и позитивна.





А почему бы и нет? Она живет своей мечтой. Мария не играла в баскетбол, пока ей не исполнилось 10 или 11 лет, — это относительно поздно по американским стандартам. Но ее тренер рассказывал о баскетболе в Америке и показывал своим видео игр НБА и женской профессиональной лиги.





— Так что это была своего рода мечта — попасть в Америку, — говорит она. — И все же я не верила, что это случится. Я не думала об этом всерьез. Я не знала, как и что мне нужно сделать для этого.





Оказалось, что она хороша в баскетболе. Достаточно хороша, чтобы играть за свою национальную команду на молодежном чемпионате. И она успела «попробовать» США еще в 2015 году, когда стала частью программы, в рамках которой спортсменов из нескольких европейских стран отправляли в Америку.









Они посетили Университет Теннесси и узнали о легендарном тренере Пэт Саммитт. Затем они отправились на женский «Финал четырех» NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) в Тампе во Флориде. Вот тогда переезд сюда стал настоящей целью.





Позже ее подруга по команде переехала в округ Панола в Техасе. После сезона там она вернулась и помогла Марии начать процесс переезда туда же. Она помогла Маше написать письмо тренеру и связала ее с командой. Мария Адащик получила приглашение на стажировку, после чего окунулась в процесс оформления визы.





— И в конце концов я приехала в Америку, — говорит она.





Помимо баскетбола, ее ждал культурный шок.





— В Техасе все очень милые, — говорит она. — Особенно в маленьких городках, где все друг друга знают. Незнакомые люди говорят «Привет, как дела?» и улыбаются. Хотелось спросить: «Почему ты улыбаешься? Кто ты вообще такой? И почему ты здороваешься?» Но со временем все стало гораздо проще.





За два сезона команде Панолы Адащик в среднем набирала 12,7 очка и делала 5,2 подбора. В своей последней игре, в плей-офф, она набрала 50 очков.





И как раз в тот сезон за ней стала следить ассистентка команды Gophers Даниэлла О’Бэнион. Это привело к переписке с тренером Линдси Уэйлен, а затем к телефонному звонку. Они встретились в ресторане Moscow on the Hill в городе Сент-Пол, и Дарья переехала в Миннесоту.





— Мы называем ее Большая Мэш, потому что она играет больше, чем есть на самом деле, — рассказывает Уэйлен. — Она из тех, кого все хотят видеть в своей команде на тренировках, потому что она очень упорная. Команда действительно к ней привыкла, с ней очень приятно играть.





Как и все в команде, Адащик разочарована тем, как прошла часть расписания конференции Big Ten. После игры с командой Небраски их результат в таблице — 2-7. Но Маше нравится Миннесота, которая, по ее словам, больше похожа на Минск, чем Техас.





После окончания программы она собирается вернуться домой, где надеется выступать профессионально.





— Я могу сказать, что моя ментальность изменилась, — говорит она о свой жизни в Соединенных Штатах. — Ну и, конечно, баскетбол. Он придал мне больше уверенности и лучше подготовил меня к тому, чтобы выступать дома.





ДОПОЛНЕНИЕ THE VILLAGE БЕЛАРУСЬ





На спортивной странице сайта колледжа Панолы до сих пор есть краткая анкета Марии Адащик.





ЛЮБИМАЯ ЕДА: Вся ЕДА!





ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ: «Гарри Поттер»





ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ: «Devochka Cekc»





ЛЮБИМЫЙ СПОРТСМЕН: Кавай Леонард (американский баскетболист)





ЛЮБИМОЕ МЕСТО: В кровати с чашкой чая





ГЕРОЙ: Мой брат









А на страничке команды Gophers уже есть и развернутые ответы:





ЛЮБИМАЯ ЕДА: Пожалуй, любимая еда — это еда из моего дома, еда моей мамы, например, супы, которые она готовила дома.





ЛЮБИМЫЙ ФИЛЬМ: «Гарри Поттер». Это пошло от моего брата, потому что это был его любимый фильм, а я часто смотрела вместе с ним, много раз, вот и любила его.





ЛЮБИМОЕ ТЕЛЕШОУ: Я смотрю «Игру престолов», «Ривердейл», «Кости». Не могу выбрать что-то одно, я смотрю много разных вещей.





ЕСТЬ ЛИ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ИГРОК, КОТОРОГО ВЫ ПЫТАЕТЕСЬ КОПИРОВАТЬ?: Меня очень восхитил Кавай Леонард и то, как он играл за «Сан-Антонио Спёрс». Он был молод и действительно показал, на что способен. Это было потрясающе. Очевидно, это еще и Майкл Джордан, но ведь все и так говорят о нем. Не сказать, что лучший на все времена, но очень близко к этому. Я многое беру от него.





СКРЫТЫЕ ТАЛАНТЫ: Я умею вязать.





Также Мария рассказала, как отреагировали ее родители на ее переезд:





— Мама была очень счастлива за меня, но она не хотела, чтобы я уезжала так далеко от дома. И папа был очень счастлив, но при этом он хотел, чтобы я зашла так далеко, как только я смогу, и попала туда, где я смогу добиваться того, чего хочу. Вот так мечта и свершилась.